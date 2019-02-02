Райкин выступит с моноспектаклем в Санкт-Петербургской филармонии

10 февраля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии Константин Райкин выступит с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо». Прозвучат стихи Рубцова, Заболоцкого, Самойлова, Мандельштама. Моноспектакль Константина Райкина получил имя по названию стихотворного сборника Давида Самойлова «Над балаганом небо. Поэзия и театр», включившего произведения во славу театра и преданных ему людей.



«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого, – рассказывает артист, – Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, – это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостаёт какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон… Когда-то папа сказал мне: “Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет им глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней”.



В ходе спектакля Константин Райкин не просто читает стихи, а играет небольшие сцены. В его исполнении звучат стихотворения Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Веги, Александра Пушкина.



Билеты на моноспектакль доступны в кассе и на сайте филармонии.

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