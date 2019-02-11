ИА «Ореанда-Новости» В Малом зале Московской консерватории в преддверии Дня всех влюблённых состоится концерт скрипки и фортепиано. Абонемент №20 «Эдуард Грач представляет…», «Скрипичная миниатюра»

13 февраля в 19.00 Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского приглашает насладиться лучшими музыкальными произведениями классиков в исполнении Сергея Поспелова (скрипка) и Маргариты Поспеловой (фортепиано).

В зале прозвучат 13 скрипичных миниатюр от «Муки любви» и «Радость любви» Крейслера до «Танго» Альбениса, «Эстрелита» Понсе.

Всего в программе заявлена целая плеяда музыкальных гениев, чьи сочинения прозвучат в этот вечер: Крейслер, Понсе, Владигеров, Блох, Дебюсси, Пуленк, Щедрин, Альбенис, де Фалья, Элгар, Венявский, Изаи, Сен-Санс.

Исполнит их на сцене лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов, он по праву считается одним из самых ярких молодых скрипачей-виртуозов. Выйдя из-под крыла своего учителя легендарного музыканта Эдуарда Грача, Сергей создал свой камерный оркестр. Дебютировал виртуоз с программой «Классика и танго». Именно эта концепция взята за основу вечера 13 февраля. В зале консерватории сольются воедино две неповторимые музыкальные стихии, такие разные, но при этом мощные, страстные и даже мистически-магические.

На сцене, как музыкальный вихрь сольются и два таланта – вторая участница дуэта Маргарита Поспелова создаст неповторимые музыкальные штрихи. Пианистка и лауреат международных конкурсов Маргарита Поспелова наполняет ярким звучанием не только концертные залы, но и жизнь Сергея, являясь его спутницей на жизненном пути.

Дуэт двух сердец раскроет в канун Дня всех влюблённых симфонию любви и пробудит в слушателях самые светлые и нежные чувства.