ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 22 сентября, в городе Воронеже было запланировано проведение концерта американской рок-группы под названием Evanescence. Концерт решено было отменить из-за аварии.

Организаторами гастролей группы выступило концертное агентство Eventation. Представители агентства заявили, что грузовик, который вёз оборудование и музыкальные инструменты для выступления, попал в аварию. Выступление Evanescence должно было состояться в воронежском концертном зале Event-Hall сегодня, 22 сентября. Однако, в связи со случившимся инцидентом, концерт решено перенести на завтра. По словам организаторов гастролей, все необходимые меры по устранению последствий аварии устранены, музыканты и технический персонал готовы порадовать своих поклонников в понедельник. Таким образом, все приобретённые билеты остаются в силе на завтрашний день, заявили организаторы.

Напомним, что рок-группа Evanescence даст выступления в городе Москве 24 сентября и в городе Санкт-Петербурге 26 сентября. Эти концерты состоятся в назначенные даты и переноса выступлений не произойдёт.

Американская рок-группа Evanescence основана в 1995 году вокалисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди. Наибольшей популярности группа добилась в начале 2003 года. Выход студийного альбома группы под названием «Fallen», который разошёлся тиражом около пятнадцати миллионов копий, принёс участникам группы две престижные премии «Грэмми». В 2004 году был презентован первый концертный альбом группы Anywhere but Home. Спустя два года был выпущен второй студийный альбом под названием «The Open Door», тираж которого составил около шести миллионов копий. За всё время существования группы состав участников неоднократно менялся. В настоящее время от первоначального состава осталась только солистка коллектива Эми Ли.