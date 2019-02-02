Янсонс и Мацуев официально откроют «Год столетия Даниила Гранина»

9 февраля в Петербурге состоится официальное открытие «Года столетия Даниила Гранина»: на доме, где писатель прожил более 60 лет, будет открыта мемориальная доска, а в Большом зале филармонии состоится торжественный концерт. Академический симфонический оркестр под управлением всемирно известного дирижёра и друга Даниила Гранина Мариса Янсонса исполнит Пятую симфонию Бетховена и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Прокофьева, солистом выступит прославленный пианист Денис Мацуев. Ведущий концерта – Николай Буров.



«Даниил Александрович очень любил музыку и, несмотря на болезни, старался посещать филармонию. Зал, музыканты, слушатели, и, конечно, в первую очередь, сама музыка придавали ему силы», – рассказывает Марина Данииловна Чернышова, дочь писателя.



1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. Весь 2019 год пройдёт под знаком этой даты: ещё в декабре 2017 года Президентом России был подписан соответствующий указ об увековечении памяти писателя.



В этом году начнётся издание полного собрания сочинений Даниила Гранина, этот проект рассчитан на три года, он, несомненно, является одним из важнейших начинаний, приуроченных к 100-летию со дня рождения писателя. В ряду многочисленных событий, посвященных этой дате, особое место также занимает решение о создании памятника Даниилу Гранину, его открытие запланировано в ноябре.

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