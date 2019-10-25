Шоу решили перенести на начало декабря.

Сегодня, 25 октября, в уральской столице должен был состояться концерт известной российской исполнительницы Полины Гагариной. По словам певицы, концерт вынуждены были перенести на 6 декабря текущего года. Причиной переноса стало резкое ухудшение состояния здоровья артистки. Перенос концерта Полина Гагарина успела прокомментировать в официальном аккаунте социальной сети Инстаграм. Звезда пообещала скорую встречу со своими поклонниками ближе к празднованию нового года, а также выразила слова благодарности за понимание и поддержку.

Большинство поклонников Полины Гагариной посочувствовали ей. В комментариях пользователи отметили, что не стоит выходить на сцену с плохим самочувствием, советовали ей беречь себя и даже рекомендовали подумать о сценических костюмах, которые бы «грели» артистку. Однако, нашлись и такие, кто выразил слова возмущения по поводу перенесённого концерта. Нашлись и те, которые уже во второй раз не могут попасть на концерт Гагариной – шоу отменяли с своё время в Казани, теперь в Екатеринбурге. Некоторые недоумевали, почему организаторам нельзя было заранее предупредить зрителей о переносе концерта.

Стоит отметить, что выступление Полины Гагариной в городе Красноярске всё же состоялся. Ради своих фанатов певица не стала отменять шоу. Концерт прошёл накануне дня траура, связанного с прорывом дамбы.