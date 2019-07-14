ИА «Ореанда-Новости» Путешественник Фёдор Конюхов с командой намерены поднять на поверхность со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова и художника Василия Верещагина, которые погибли на затонувшем во время русско-японской войны корабле. Об этом рассказал сын Конюхова Оскар.



Конюхов собирается направиться к месту гибели броненосца «Петропавловск» в 2020 году. Останки адмирала Макарова будут захоронены в храме Минобороны в Подмосковье. Останки Верещагина также будут перезахоронены в России.

В начале русско-японской войны адмирала Макарова назначили командующим Тихоокеанской эскадрой. Броненосец «Петропавловск» подорвался на минах 31 марта 1904 года.