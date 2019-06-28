ИА «Ореанда-Новости» Полотно кисти Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб», переданное Эрмитажем в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, оказалось подлинником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Валерия Карпова.

Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия. Однако в 2016-2017 году во время реставрационных работ были высказаны предположения, что картина является оригиналом. По словам директора музея, официального заявления об этом пока нет, на данный момент имеется устное заключение из Эрмитажа. Картина в Ирбитском музее будет выставлена в августе-сентябре этого года.