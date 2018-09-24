В программе «Океан Баха» прозвучат сочинения, представляющие широчайший спектр творчества немецкого гения – от камерных хоральных прелюдий до масштабной Пассакалии. Музыкант, записавший все органное наследие Баха в 2016 году, органично дополнит программу своей импровизацией – этим искусством владели как старые мастера, так и наши современники, продолжающие уникальную органную традицию.



Римско-католический храм Матери Божией Лурдской Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания 29 сентября 2018, суббота, 19:30 Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском Органный концерт Океан Баха

– от камерных хоральных прелюдий до масштабной Пассакалии. Музыкант, записавший все органное наследие Баха в 2016 году, органично дополнит программу своей импровизацией – этим искусством владели как старые мастера, так и наши современники, продолжающие уникальную органную традицию.

Кавалер рыцарского ордена за преданность органной культуре, титулярный органист Кафедрального собора в Дордрехте (Нидерланды) впервые выступит в Петербурге. Музыкант Обучался в консерватории Свелинка в Амстердаме, совершенствовал импровизационное мастерство в Гааге.