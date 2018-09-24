24.09.2018, 19:15
Кор Ардеш даст концерт в Петербурге
ИА «Ореанда-Новости». 29 сентября в римско-католическом храме Матери Божией Лурдской состоится концерт одного из самых известных органистов современности Кора Ардеша.
Кавалер рыцарского ордена за преданность органной культуре, титулярный органист Кафедрального собора в Дордрехте (Нидерланды) впервые выступит в Петербурге. Музыкант Обучался в консерватории Свелинка в Амстердаме, совершенствовал импровизационное мастерство в Гааге.
Кавалер рыцарского ордена за преданность органной культуре, титулярный органист Кафедрального собора в Дордрехте (Нидерланды) впервые выступит в Петербурге. Музыкант Обучался в консерватории Свелинка в Амстердаме, совершенствовал импровизационное мастерство в Гааге.
В программе «Океан Баха» прозвучат сочинения, представляющие широчайший спектр творчества немецкого гения – от камерных хоральных прелюдий до масштабной Пассакалии. Музыкант, записавший все органное наследие Баха в 2016 году, органично дополнит программу своей импровизацией – этим искусством владели как старые мастера, так и наши современники, продолжающие уникальную органную традицию.
Римско-католический храм Матери Божией Лурдской
Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания
29 сентября 2018, суббота, 19:30
Цикл концертов
Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском
Органный концерт
Океан Баха
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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