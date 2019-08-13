ИА «Ореанда-Новости». Фильм «Король Лев» собрал в мировом прокате уже 1,33 миллиарда долларов, став самым кассовым анимационным фильмом в истории, пишет «Интерфакс».



Прошлый рекорд принадлежал мультфильму «Холодное сердце» - в 2013 году он собрал в мире 1,29 миллиарда долларов. На сегодняшний день третье место занимает «Суперсемейка 2» с 1,24 миллиарда долларов сборов.



Кроме того, «Король Лев» стал самым успешным римейком студии Disney. Сборы мультфильма 1994 года составили 987 миллионов долларов.