ИА «Ореанда-Новости». Косметолог объяснила причину более раннего старения россиянок в отличие от азиаток.

Косметолог-дерматолог прокомментировала статью китайского журналиста о раннем старении женщин России РЕН ТВ.

Натаэла Гришина заметила, что женщин азиатского и славянского происхождения отличаются типы старения кожи. И если на россиянках признаки старения появляются довольно быстро и чётко, то азиатки сохраняют свежий вид долгое время. Так, они могут избегать появления морщин до 50-60 лет.

Также косметолог отметила разницу в питании, качестве жизни и здоровье. Поэтому разница для жителей стран Азии так очевидна.

Ранее журналист китайского портала Sohu опубликовал статью, в которой объяснил старение российских женщин бытом, отсутствием заботы о себе и генетикой.