ИА «Ореанда-Новости». Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола».



«Губы дьявола» в последнее время стали большим событием. Сеть наполнилась фотографиями девушек, у которых изменена форма губ. Косметолог Александра Гонт оценила тренд в эфире телеканала «360».

Среди девушек стала популярной процедура, при которой в губы точно вводятся филлеры. Это позволяет менять контур губ на более угловатый и неровный. Как рассказала косметолог, процедура в принципе является безвредной. При соблюдении всех необходимых условий, губы вернутся к своей обычной форме.

Однако Гонт отметила, что по большей части такими процедурами занимаются люди, далёкие от медицины. Если один из таких «специалистов» сделает данную процедуру, то на клиента могут обрушиться негативные последствия.

Дело в том, что у людей, у которых проблемы с иммунитетом, могут образоваться шрамы. Поэтому «в здравом уме, никто эту операцию не сделает».