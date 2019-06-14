ИА «Ореанда-Новости» Кот Бари Алибасова по кличке Чуча найден наставником школы Кунг-Фу в Москве. Об этом рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

С Горжанкиным связался мужчина и сообщил, что нашёл кота, спустя некоторое время за питомцем приехал пиар-директор Алибасова. Кот Чуча сбежал из квартиры продюсера, когда там находились журналисты. Нашедшему питомца предлагалось вознаграждение в 800 тысяч рублей. Ранее мошенник принёс похожего на Чучу кота и забрал деньги, однако животное было не то.

Сейчас Бари Алибасов находится в больнице под наблюдением медиков. Продюсер пришёл в себя после отравления очистителем для труб «Крот».