ИА "Ореанда-Новости". Красная площадь в Москве признана самой посещаемой достопримечательностью России в 2018 году. Аналитическое агентство "ТурСтат" опубликовало топ-5 популярных знаковых мест России. Так, наиболее интересные для туристов объекты находятся на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Подмосковья и Восточной Сибири.

Рейтинг был составлен на основе данных о посещаемости достопримечательностей и отзывах в сети интернет.

В лидерах Красная площадь в столице, её за год посетили более 20 млн туристов. На второй строчке рейтинга - пригород и музей Санкт-Петербурга Петергоф, который в текущем году увидели около 5 млн человек. Тройку лидеров замыкает Казанский кремль, объект посетили почти 3 млн путешественников. На четвертом месте расположился комплекс Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде (более 2 млн человек). Последнюю строчку топ-5 занимает озеро Байкал, расположенное на территории Иркутской области и республики Бурятия (около 2 млн человек).

Красная площадь является главной площадью столицы между Московским Кремлём и Китай-городом. Площадь выходит к берегу Москвы-реки через пологий Васильевский спуск, тянется вдоль северо-восточной стены Кремля, от Кремлёвского проезда и проезда Воскресенские Ворота до Васильевского спуска, выходящего к Кремлёвской набережной. Площадь является частью единого ансамбля с Московским Кремлём, однако исторически является частью Китай-города.

На Красной площади расположены ряд достопримечательностей: Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей Владимира Ленина, некрополь у Кремлёвской стены. В северной части площади находятся Исторический музей и Казанский собор, в южной — Покровский собор. Архитектурный ансамбль Красной площади находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Площадь издревле служила местом торга, где много веков подряд возводились временные и постоянные торговые ряды. В советское время на площади проходили военные парады и демонстрации, после распада СССР она стала использоваться для общественных мероприятий и концертов.

Территория окончательно оформилась в Красную площадь примерно к концу 14 в. н.э. Общая длина — 330 метров, ширина — 75 метров, площадь — 24,75 тыс. кв. метров.