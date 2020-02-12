ИА «Ореанда-Новости». По официальным сообщением пресс-службы Кремля, руководство и сам президент РФ Владимир Путин не приветствует продажу изображений религиозной тематики, на которых помещен известный политик.

Дмитрий Песков дал комментарий, отвечая на просьбы журналистов объяснить, как официальные власти относятся к факту продажи подобных «икон» в международном аэропорту Пулково. Пресс-секретарь уверяет, что не руководство Кремля, не сам президент не приветствует подобные вещи. Кроме того, Песков отметил, что само появление таких изображений, которые трудно назвать «иконами», просто неуместно.