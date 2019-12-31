Информация была опубликована в аккаунте российской актрисы в сети Instagram.Асмус уже 7 дней находится в межучреждении под постоянным присмотром врачей.В посте написано, что Кристину Асмус могут выписать из больницы завтра после утреннего осмотра.Актрисе вызвали скорую помощь прямо в театр. Несколько дней она участвовала в репетициях постановок с высокой температурой.Хотя сама артистка уверена, что всё дело в ослабшем организме из-за постоянных выступлений и съёмок.