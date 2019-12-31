31.12.2019, 00:00
Кристину Асмус госпитализировали в московскую больницу
ИА «Ореанда-Новости». Кристину Асмус госпитализировали в московскую больницу прямо из театра. Информация была опубликована в аккаунте российской актрисы в сети Instagram.
Асмус уже 7 дней находится в межучреждении под постоянным присмотром врачей. В настоящее время её состояние улучшилось, но актрисе продолжают ставить капельницы. В посте написано, что Кристину Асмус могут выписать из больницы завтра после утреннего осмотра.
Актрисе вызвали скорую помощь прямо в театр. Несколько дней она участвовала в репетициях постановок с высокой температурой. Врачи настояли на госпитализации. Кристину Асмус поставили диагноз «острая бактериальная инфекция». Хотя сама артистка уверена, что всё дело в ослабшем организме из-за постоянных выступлений и съёмок.
Асмус уже 7 дней находится в межучреждении под постоянным присмотром врачей. В настоящее время её состояние улучшилось, но актрисе продолжают ставить капельницы. В посте написано, что Кристину Асмус могут выписать из больницы завтра после утреннего осмотра.
Актрисе вызвали скорую помощь прямо в театр. Несколько дней она участвовала в репетициях постановок с высокой температурой. Врачи настояли на госпитализации. Кристину Асмус поставили диагноз «острая бактериальная инфекция». Хотя сама артистка уверена, что всё дело в ослабшем организме из-за постоянных выступлений и съёмок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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