ИА «Ореанда-Новости». Музыкальный критик Александр Беляев прокомментировал выбор Little Big в качестве представителей России на Евровидении.

Музыкальный критик Александр Беляев считает, что Little Big практически идеально подходят для участия в Евровидении от России. Группа представляет из себя синтез ритмов с мощной энергией и визуалом, а это именно то, что ценится на конкурсе.

Беляев отметил, что группа очень яркая и представляет артистов 21-го века, когда музыка «выходит» из социальных сетей. Для Евровидения очень важна картинка, поэтому Little Big имеют хорошие шансы на успешное выступление на конкурсе.

Конкурс «Евровидение-2020» состоится в Нидерландах с 12 по 16 мая.



