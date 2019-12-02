02.12.2019, 11:16
Критики заявили о том, что "Ведьмак " превосходит "Игру престолов"
ИА «Ореанда-Новости» В Digital Spy заявили о появлении первых рецензий на многосерийный проект Netflix "Ведьмак", премьера которого намечена на 20 декабря.
В Netflix после показа нескольких эпизодов сериала "Ведьмак" критикам, позволили им поделиться впечатлениями от увиденного с пользователями социальных сетей. Сравнивая "Ведьмак" и "Игрой престолов", критики отмечают, что в последнем сцены сражений сильно уступают боевым сценам сериала Netflix.
Один из критиков назвал сражение ведьмака Геральта с одним из противников "прекрасной и свирепой". Он заявил, что зрителей ожидает нечто удивительное.
В основе сериала "Ведьмак", в котором главного героя сыграл Генри Кавилл, лежат произведения в жанре "фэнтези" Анджея Сапковского.
В Netflix после показа нескольких эпизодов сериала "Ведьмак" критикам, позволили им поделиться впечатлениями от увиденного с пользователями социальных сетей. Сравнивая "Ведьмак" и "Игрой престолов", критики отмечают, что в последнем сцены сражений сильно уступают боевым сценам сериала Netflix.
Один из критиков назвал сражение ведьмака Геральта с одним из противников "прекрасной и свирепой". Он заявил, что зрителей ожидает нечто удивительное.
В основе сериала "Ведьмак", в котором главного героя сыграл Генри Кавилл, лежат произведения в жанре "фэнтези" Анджея Сапковского.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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