В Netflix после показа нескольких эпизодов сериала "Ведьмак" критикам, позволили им поделиться впечатлениями от увиденного с пользователями социальных сетей. Сравнивая "Ведьмак" и "Игрой престолов", критики отмечают, что в последнем сцены сражений сильно уступают боевым сценам сериала Netflix.Один из критиков назвал сражение ведьмака Геральта с одним из противников "прекрасной и свирепой". Он заявил, что зрителей ожидает нечто удивительное.В основе сериала "Ведьмак", в котором главного героя сыграл Генри Кавилл, лежат произведения в жанре "фэнтези" Анджея Сапковского.