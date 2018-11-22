ИА «Ореанда-Новости» Последнее время всё чаще место встречи Нового года выбирают также серьезно, почти как место проведения свадебного путешествия. Вот и в этом году, несмотря на то, что в Крыму установили рекорд посещения республики в летнее время, зимние каникулы тоже пользуются спросом. По сравнению с новогодними праздниками в 2018 году, спрос на отдых в Крыму в начале 2019 года возрос на 20%.

Онлайн-трэвел агентство Biletix выразило своё мнение о Крыме, ссылаясь на аналитические данные сервиса. Согласно статистике, полуостров ранее не был популярным туристическим направлением в зимний период, однако, теперь ситуация изменилась. Сейчас Крым занимает почетное второе место после Сочи, где туристы предпочитают проводить новогодние праздники.

Ввиду столь большого интереса к полуострову в зимний период, число забронированных авиабилетов в Симферополь из зарубежья возросло с 5% до 8,4%, опираясь на данные прошлого года. Известно, что большее число забронированных билетов пришлось на такие государства, как: Беларусь, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль.

Столь большое количество туристов в этом году в Крыму – это повод для гордости, потому что Крым посетили не только жители России, но и туристы из 132 стран. При этом популярность полуострова только набирает обороты. Общее число отдохнувших за этот год в Крыму превысило 6 миллионов человек, не считая зимнего периода и надвигающихся новогодних праздников, которые способны увеличить число туристов до 7 миллионов.