15.05.2019, 17:36
Культурная столица России готовится к музейной ночи
ИА "Ореанда-Новости" В северной столице России для всех любителей культурных ценностей музеи распахнут свои двери в ночь с 18 на 19 мая. Организаторы акции "Ночь в музее" сразу предупреждают: не все музеи будут работать всю ночь напролёт, некоторые из них продлевают основное время работы.
"Ночь музеев" начнётся 18 мая в 18:00 и закончится 19 мая в 06:00. Свыше 120 музеев, художественных галерей, выставочных залов примут участие в этой акции. Примут участие также библиотечные организации и концертные залы. Число участников растёт ежегодно, так в этом году в Петербурге заявлено 12 новых организаций. Среди них: музейный двор "Петергоф", музей медицинского университета имени академика И.П. Павлова, драматический театр "На Литейном", архив научно-технической документации Петербурга, Александровский парк, мемориальные музей-дача А.С. Пушкина и музей-лицей. Не отстаёт от столицы и Ленинградская область - здесь ночью будут работать 30 музеев.
В Санкт-Петербурге есть возможность приобрести единый билет, по которому можно будет попасть во все музеи-участники. Его стоимость осталась с прошлого года прежней - 400 рублей. Владелец единого билета сможет взять с собой одного ребёнка, не достигшего семи лет. Такой билет, своего рода пропуск к участию в культурном марафоне, можно приобрести заранее в билетных кассах Петербурга или в любом музее, который принимает участие в акции "Ночь в музее". С единым билетом не стоит прощаться после музейной ночи - организаторы говорят, что он пригодится владельцу в течение всего года для участия в различных музейных акциях.
Проведение акции повлияло и на работу метрополитена - составы в Петербурге будут курсировать всю ночь. С одиннадцати вечера между музеями по шести маршрутам запустят шаттлы.
"Ночь музеев" начнётся 18 мая в 18:00 и закончится 19 мая в 06:00. Свыше 120 музеев, художественных галерей, выставочных залов примут участие в этой акции. Примут участие также библиотечные организации и концертные залы. Число участников растёт ежегодно, так в этом году в Петербурге заявлено 12 новых организаций. Среди них: музейный двор "Петергоф", музей медицинского университета имени академика И.П. Павлова, драматический театр "На Литейном", архив научно-технической документации Петербурга, Александровский парк, мемориальные музей-дача А.С. Пушкина и музей-лицей. Не отстаёт от столицы и Ленинградская область - здесь ночью будут работать 30 музеев.
В Санкт-Петербурге есть возможность приобрести единый билет, по которому можно будет попасть во все музеи-участники. Его стоимость осталась с прошлого года прежней - 400 рублей. Владелец единого билета сможет взять с собой одного ребёнка, не достигшего семи лет. Такой билет, своего рода пропуск к участию в культурном марафоне, можно приобрести заранее в билетных кассах Петербурга или в любом музее, который принимает участие в акции "Ночь в музее". С единым билетом не стоит прощаться после музейной ночи - организаторы говорят, что он пригодится владельцу в течение всего года для участия в различных музейных акциях.
Проведение акции повлияло и на работу метрополитена - составы в Петербурге будут курсировать всю ночь. С одиннадцати вечера между музеями по шести маршрутам запустят шаттлы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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