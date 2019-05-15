Организаторы акции "Ночь в музее" сразу предупреждают: не все музеи будут работать всю ночь напролёт, некоторые из них продлевают основное время работы.Свыше 120 музеев, художественных галерей, выставочных залов примут участие в этой акции. Примут участие также библиотечные организации и концертные залы.Среди них: музейный двор "Петергоф", музей медицинского университета имени академика И.П. Павлова, драматический театр "На Литейном", архив научно-технической документации Петербурга, Александровский парк, мемориальные музей-дача А.С. Пушкина и музей-лицей.Его стоимость осталась с прошлого года прежней - 400 рублей. Владелец единого билета сможет взять с собой одного ребёнка, не достигшего семи лет. Такой билет, своего рода пропуск к участию в культурном марафоне, можно приобрести заранее в билетных кассах Петербурга или в любом музее, который принимает участие в акции "Ночь в музее". С единым билетом не стоит прощаться после музейной ночи - организаторы говорят, что он пригодится владельцу в течение всего года для участия в различных музейных акциях.С одиннадцати вечера между музеями по шести маршрутам запустят шаттлы.