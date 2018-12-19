ИА «Ореанда-Новости». Активисты африканского происхождения запустили на портале Change.org петицию, в которой содержится требование изъять авторские права на фразу «акуна матата» у американской компании The Walt Disney Company. Об этом сообщила газета The Times (ЮАР).

Петиция, которая размещена на Change.org, уже собрала более 50 000 подписей из Зимбабве, ЮАР и других африканских государств. В ней требуют изъять у Disney права на использование девиза «акуна матата», который впервые прозвучал в мультфильме «Король Лев». Кстати, ремейк мультфильма выходит в июле будущего года.

Претензия выдвинута потому, что фраза стала одним из самых известных символов не только мультфильма, - она превратилась в подобие бренда компании Disney и уже разошлась по всему миру. Таким образом, «акуна матата» работает на приумножение славы компании и всего, что с ней связано, но не африканской культуры.

В переводе с языка суахили «акуна матата» означает «нет забот». Это высказывание распространено в Танзании, Кении, Мозамбике, Бурунди, Конго, Руанде, Уганде и, по утверждениям авторов петиции, является достоянием африканской культуры.

Среди активистов - преподаватели, писатели, исследователи. Они пытаются объяснить общественности, что «акуна матата» - простая повседневная приветственная фраза. Так, Нгуги ва Сионго, профессор Калифорнийского университета, заявил, что ни одна компания не может сделать торговой маркой, например, фразу good morning, которой каждое утро приветствуют друг друга англоговорящие люди.

Шелтон Мпала, канадец зимбабвийского происхождения, запустивший петицию, настаивает на том, что Disney присвоила фразу «акуна матата», что является «очередным примером эксплуатации Африки». Он уверен, что в ближайшее время количество подписей перешагнёт порог в 75 тысяч.

Компания Justia Trademarks предоставила данные, согласно которым The Walt Disney Company действительно зарегистрировала фразу на языке суахили как свой бренд ещё в 1994 году (тогда появился мультфильм «Король Лев») и начала размещать её на футболках. Лиз Ленджо, кенийский юрист, занимающаяся вопросами интеллектуальной собственности, заявила, что компания просто пользуется возможностью получить дополнительную прибыль. Торговая марка может распространяться на одежду, при этом фраза может использоваться в повседневной жизни.