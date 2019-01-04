ИА «Ореанда-Новости». Храм, время существования которого относится к доиспанскому периоду, найден в мексиканском штате Пуэбла. Это первый храм, посвящённый божеству Шипе-Тотеку, из всех известных в настоящее время в Мексике. Об этом сообщает интернет-издание Planet Today со ссылкой на публикацию Национального института антропологии и истории (Мексика).

Затерянный храм в центральной части Мексики, посвящённый одному из основных богов ацтеков доиспанской эпохи, обнаружила группа археологов во главе с Ноэми Кастильо Тэхэро. Божество носило имя Ши́пе-То́тек, что в переводе с языка ацтеков означает «наш владыка со снятой кожей».

Шипе-Тотеку поклонялись народы, которые обитали в центральной и западной Мексике и у Мексиканского залива. Этот бог «руководил» множеством областей жизни: деторождение, сельское хозяйство, круговорот времён года, жизни и смерти, он покровительствовал ювелирам, работающим с золотом, а также «отвечал» за воспаления, болезни глаз. Именно он изобрёл войну. «Вот такой занятный набор сфер влияния», - пошутили учёные.

Легенда гласит, что Шипе-Тотек содрал с себя кожу, чтобы накормить людей в голодные времена. Ритуалы поклонения богу также были связаны с его «актом альтруизма». Ацтекские жрецы в день весеннего равноденствия сдирали кожу с военнопленных, после чего какое-то время носили её на себе в качестве «украшения».

Археологи обнаружили на территории храма три скульптуры. Это два черепа из вулканической породы, каждый из которых весит примерно 200 кг, и каменное туловище Шипе-Тотека с рисунком «ободранной» кожи, облачённое в набедренную повязку из перьев (что не совсем обычно для типичных изображений этого божества). Учёные, исследовав изваяние, сообщили, что оно «ритуально убито»: у него нет головы, правой руки, ног. В животе у скульптуры имеется отверстие. Руководитель группы Ноэми Кастильо Тэхэро заявила, что в это отверстие во время религиозных церемоний вкладывался зелёный камень.

Храм, посвящённый Шипе-Тотеку, находится недалеко от города Теуакан. Он активно использовался между 1000 и 1260 годами нашей эры. У здания пирамидальное основание. К югу и к северу от него расположены два жертвенных алтаря. Также археологи обнаружили на территории множество архитектурных элементов и ритуальных принадлежностей из керамики и обсидиана.



