ИА «Ореанда-Новости». Для инвесторов, желающим арендовать в Подмосковье усадьбу будут действа более льготные условия. Срок аренды останется прежним – 49 лет.

Эти условия будут действовать в совместной программе правительства и инвесторов по восстановлению достояния культуры. Льготная ставка будет назначаться со дня подписания договора о реставрации, а не после неё.

Льготная ставка рассчитывается на земельный участок и на объекты капитального ремонта. Она составляет 1 рубль за 1 квадратный метр. Срок реставрации согласно программе составляет 7 лет. В регионе насчитывается около 300 усадеб. 30 % от общего количества нуждаются в реставрации. На торги 2019 года будут выставлены 10 объектов.