Речь идёт о постройках, расположенных на территории Российской Федерации.

По информации, предоставленной послом Армении в России Варданом Тоганяном, близится к своему завершению работа над созданием единой электронной базы, которая будет иметь название «Армянский след России». Работа идёт совместно с Ново-Нахичеванской епархией Армянской Апостольской церкви (или ААЦ). Планируется собрать в одном месте все памятники, которые существуют в настоящий момент. Вопрос о принадлежности этих исторических памятников к достоянию Армении не является приоритетным. Важно собрать всё достояние в рамках одной базы, заключил армянский посол в России.

Будущая электронная база довольно обширная, особенно в части исторических архитектурных конструкций, расположенных на территории таких городов как Москва или Санкт-Петербург. Огромное число памятников находится и в южной части страны: в Пятигорске, Кисловодске, Ставрополе, Краснодаре. Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской церкви внесла весомый вклад в дело восстановления некоторых исторических объектов. Например, занялась реставрацией одной из церквей в городе на Неве в условиях развала Советского Союза.

Вардан Тоганян также отметил, что в настоящее время финансово состоятельные представители армянского народа проявляют большой интерес к делу восстановления исторических памятников. В планах спасти от разрушения армянскую гимназию, расположенную в городе Владикавказе. По словам посла Армении, федеральные власти России оказывают активное содействие в этих вопросах.



