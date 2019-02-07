ИА «Ореанда-Новости». Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и Государственный ансамбль Республики Коми «Асъя Кыа» впервые выступят на одной сцене. Концерт в рамках Фестиваля культуры народов Российской Федерации пройдёт в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 7 февраля. Начало концерта - в 19 часов.



Творчество ансамбля «Асъя кыа» основано на современном прочтении национального фольклора – синтезе жанров, необычной хоровой пластике, неординарности сценических решений. Посредством своих выступлений коллектив рассказывает о гармонии человека и природы. Песни, танцы, колоритная музыка передают не только характер, обычаи, традиции, поверья северного народа, но и весь окружающий его мир: дремучую тайгу-парму, ледяную тундру, ясные ночи и утренние зори.

История Государственного ансамбля песни и танца Республики насчитывает 80 лет. В творчестве этого коллектива нашли отражение исконные национальные традиции татарского народа, его музыкальная, танцевальная культура, прикладное искусство. Каждая концертная программа ансамбля – яркий праздник, в котором есть все: песни и сказания, танцы и легенды, лирические поэмы и шуточные зарисовки.

На концерте в Доме музыки в исполнении двух прославленных коллективов прозвучат мелодии тундры и шуточные песни и пляски татарского народа. В продолжение фестиваля, посвященного богатейшей культуре народов России, гости ММДМ познакомятся с различными музыкальными коллективами, которые представят национальные танцы, песни и традиции своего края.