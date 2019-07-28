ИА «Ореанда-Новости» ИА «Ореанда-Новости» На аукционе «Литфонда» (общественная организация писателей) была продана с молотка бас-гитара с автографами фронтмена культовой рок-группы из США The Doors Джима Моррисона и двух других её участников — гитариста Робби Кригера и клавишника Рэя Манзарика.

Как пишет ТАСС, гитара-басс была продана поклонникам творчества «Короля ящериц» за 950 тысяч рублей. Известно, что исходная цена лота составляла сумму в размере 790 тысяч рублей.

Помимо гитары с автографами The Doors, на аукционе была представлена возможность приобрести обложку одного из альбомов группы «Нирвана» с автографом её лидера Курта Кобейна. Данный лот организаторы оценили в 340 тысяч рублей, однако желающих приобрести его не нашлось.



Джим Моррисон, называвший себя «последним проклятым поэтом», похоронен на парижском кладбище Père Lachaise. Он был не только лидером и певцом группы The Doors, приобретшей мировую известность, но и талантливым шоуменом и плодовитым композитором, оригинальным режиссёром и одарённым писателем.

