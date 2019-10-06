06.10.2019, 21:00
Израильские археологи обнаружили город, возраст которого 5 тысяч лет
ИА «Ореанда-Новости». Вблизи Эйн Айрон израильскими археологами были обнаружены руины города, которому, предположительно, 5 тысяч лет.
Данная информация поступила сегодня, 6 октября, в национальное управлении древности. По данным археологов, это крупный город эпохи раннего бронзового века. Предполагаемая площадь разрушенного города составляет 65 гектаров, а количество людей, которые ранее в нем проживали, - около 6 тысяч.
Израильские археологи утверждают, что город находился за стенами крепости и имел разделение на жилые зоны и районы для отдыха.
Данная информация поступила сегодня, 6 октября, в национальное управлении древности. По данным археологов, это крупный город эпохи раннего бронзового века. Предполагаемая площадь разрушенного города составляет 65 гектаров, а количество людей, которые ранее в нем проживали, - около 6 тысяч.
Израильские археологи утверждают, что город находился за стенами крепости и имел разделение на жилые зоны и районы для отдыха.
В начале октября в районе Казахстана были обнаружены руины 7 захоронений со времени Золотой Орды, а также найдены украшения, керамические сосуды и остатки мастерских.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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