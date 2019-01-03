ИА «Ореанда-Новости». Впервые в истории дворца-музея Лувр его посещаемость превысила 10 миллионов человек. Об этом со ссылкой на заявление директора Лувра сообщает агентство «Франс-пресс» (AFP).

В 2018 году число посетителей знаменитого дворца французских королей Лувр превысило 10 млн человек. Согласно заявлению Жана-Люка Мартинеза, директора музея, это абсолютный рекорд за всю историю Лувра и не только. Мартинез считает, что таких показателей до сих пор не было ни у одного музея в мире, передаёт агентство «Франс-пресс».

Жан-Люк Мартинез уверен, что увеличение количества посетителей наблюдается в связи с новой волной международного туризма во французской столице. После парижских террористических актов в музее отмечали заметный спад посещаемости. Теперь благодаря наплыву туристов Лувр побил собственный рекорд по количеству гостей. Директор Лувра напоминает о предыдущем рекорде: впервые максимальное количество посетителей (9,7 млн человек) было зарегистрировано в 2012 году.

Дворец французских королей Лувр был открыт для публики в качестве художественного музея в 1793 году. В первой экспозиции дворца-музея были представлены 537 картин, а также 124 других произведений искусства, которые принадлежали монархам. Сегодня Лувр - один из самых крупных художественных музеев на планете.

Ранее сообщалось, что в России первенство по посещениям среди музеев принадлежит музею-заповеднику «Петергоф» (Санкт-Петербург). В 2017 году в нём побывали 5,2 млн посетителей. В 2018 году, согласно последним данным, количество посетивших Петергоф приблизилось к 5,5 млн.