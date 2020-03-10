ИА «Ореанда-Новости» На странице российского Минобороны опубликовали, сколько фото и записей об участниках ВОВ загружено в базу. В настоящее время это число составляет более 27 млн, заявили в департаменте и МК ведомства.



Оборонное министерство уточняет, что информация постоянно обновляется в онлай-режиме. Чтобы принять участие в акции, достаточно загрузить материалы на сайт «Дорога памяти».



Данный проект является единой базой данных, доступной всем желающим. Она объединяет десятки миллионов фото партизан, фронтовиков, труженников обороны, сотрудников культурных учреждений и всех, кто сражался и трудился в тяжёлые военные годы.