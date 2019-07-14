ИА «Ореанда-Новости» Мощи русских православных святых, покровителей брака Петра и Февронии 24 июля привезли в храм Христа Спасителя.

Верующие смогут прикоснуться к святыне с 15 до 21 июля с 8 до 20 часов, пишет ТАСС.

Ожидается, что большая очередь из паломников возьмет начало от "Парка культуры", а при небольшом стечении верующих — от "Кропоткинской".

Некоторые исследователи считают, что Петр и Феврония - это прототипы муромского князя Давыда Юрьевича и его жены.





