Экспозиция, представленная в недавно открывшемся музее археологического дерева, получила призвание экспертов международного масштаба. Напомним, что музей открылся в сентябре прошлого года.Сама экспозиция называется "Татарская слободка".Руководство музея-заповедника "Остров-град Свияжск" приняло решение участвовать в объявленном вышеуказанным комитетом конкурсе. Музей был заявлен в двух номинациях, и победу в нём он одержал в одной из них под названием "Цифровой интерактив".Научные изыскания и художественный проект музея стали основой для разработчиков. Созданию экспозиции музея археологического дерева предшествовали несколько лет археологических работ, в которых были заняты сотрудники местного Института археологии имени А.Х. Халикова при Академии наук Республики Татарстан. Работники музея-заповедника "Остров-град Свияжск" внесли неоценимую помощь в создании мультимедийной экспозиции. Уникальной особенностью экспозиции и музея-заповедника, в целом, является тот факт, что сохранить место археологических раскопок и, соответственно, место, принадлежащее к определённой исторической эпохе, крайне непросто. Таких музеев во всём мире небольшое количество, а в России он является единственным.Помимо России, в вышеуказанном конкурсе принимали участие музеи таких стран как Франция, Китай, Египет, Чехия и Испания.Именно здесь и состоится вручение премии AVICOM.