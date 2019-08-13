13.08.2019, 00:20
Музей археологии дерева в Татарстане получил международное признание
ИА "Ореанда-Новости" Государственный историко-культурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск" стал обладателем награды Международного союза музеев (или ICOM). Экспозиция, представленная в недавно открывшемся музее археологического дерева, получила призвание экспертов международного масштаба. Напомним, что музей открылся в сентябре прошлого года.
Сама экспозиция называется "Татарская слободка". Судьями стали члены комитета Международного союза музеев ICOM по аудиовизуальным, новым технологиям и социальным медиа (AVICOM). Руководство музея-заповедника "Остров-град Свияжск" приняло решение участвовать в объявленном вышеуказанным комитетом конкурсе. Музей был заявлен в двух номинациях, и победу в нём он одержал в одной из них под названием "Цифровой интерактив".
Примечательно, что ответственными за мультимедийную составляющую экспозиции, стали специалисты молодого возраста из столицы Республики Татарстан Казани. Научные изыскания и художественный проект музея стали основой для разработчиков. Созданию экспозиции музея археологического дерева предшествовали несколько лет археологических работ, в которых были заняты сотрудники местного Института археологии имени А.Х. Халикова при Академии наук Республики Татарстан. Работники музея-заповедника "Остров-град Свияжск" внесли неоценимую помощь в создании мультимедийной экспозиции. Уникальной особенностью экспозиции и музея-заповедника, в целом, является тот факт, что сохранить место археологических раскопок и, соответственно, место, принадлежащее к определённой исторической эпохе, крайне непросто. Таких музеев во всём мире небольшое количество, а в России он является единственным.
Помимо России, в вышеуказанном конкурсе принимали участие музеи таких стран как Франция, Китай, Египет, Чехия и Испания. Приехать и забрать свою заслуженную награду руководство музея-заповедника сможет в конце августа в китайском Шанхае. Именно здесь и состоится вручение премии AVICOM.
Сама экспозиция называется "Татарская слободка". Судьями стали члены комитета Международного союза музеев ICOM по аудиовизуальным, новым технологиям и социальным медиа (AVICOM). Руководство музея-заповедника "Остров-град Свияжск" приняло решение участвовать в объявленном вышеуказанным комитетом конкурсе. Музей был заявлен в двух номинациях, и победу в нём он одержал в одной из них под названием "Цифровой интерактив".
Примечательно, что ответственными за мультимедийную составляющую экспозиции, стали специалисты молодого возраста из столицы Республики Татарстан Казани. Научные изыскания и художественный проект музея стали основой для разработчиков. Созданию экспозиции музея археологического дерева предшествовали несколько лет археологических работ, в которых были заняты сотрудники местного Института археологии имени А.Х. Халикова при Академии наук Республики Татарстан. Работники музея-заповедника "Остров-град Свияжск" внесли неоценимую помощь в создании мультимедийной экспозиции. Уникальной особенностью экспозиции и музея-заповедника, в целом, является тот факт, что сохранить место археологических раскопок и, соответственно, место, принадлежащее к определённой исторической эпохе, крайне непросто. Таких музеев во всём мире небольшое количество, а в России он является единственным.
Помимо России, в вышеуказанном конкурсе принимали участие музеи таких стран как Франция, Китай, Египет, Чехия и Испания. Приехать и забрать свою заслуженную награду руководство музея-заповедника сможет в конце августа в китайском Шанхае. Именно здесь и состоится вручение премии AVICOM.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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