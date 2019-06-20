20.06.2019, 23:18
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
ИА «Ореанда-Новости» Композицию Time в исполнении фронтмена Queen обнародовал музыкант из Великобритании Дэйв Кларк.
Она была написана в 1986 году, во времена "Magic Tour" ("Волшебных гастролей") группы "Queen". Как оказалось, это был последний мировой тур с участием Фредди Меркьюри.
Музыкант нашёл версию с сольным вокалом Меркьюри, которую тот записал на репетиции. Работали над новой версией песни около двух лет. Премьера состоялась на BBC Radio 2, а на YouTube выложен клип, смонтированный из архивных записей Меркьюри.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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