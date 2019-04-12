ИА «Ореанда-Новости» 12 апреля мы отмечаем День космонавтики и, конечно, вспоминаем первого человека, побывавшего в космосе – Юрия Гагарина. Кажется, мы знаем о нём всё: где родился, как учился в школе, его «Поехали!» вошло в историю, стало словами песни. Его как героя восторженно встречали в разных странах мира толпы людей.

Но кроме полёта в космос Юрий Алексеевич совершил ещё один очень смелый по тем временам поступок. Выступая на Пленуме ЦК ВКЛКСМ, первый космонавт заявил: «На мой взгляд, мы недостаточно воспитываем уважение к нашему героическому прошлому, зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране, в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность?».

Во времена, когда в стране полным ходом шла компания по борьбе с «религиозным мракобесием», а глава государства обещал показать по телевизору «последнего попа», за публично высказанное сомнение в целесообразности разрушения храма грозило, как минимум, исключением из партии со всеми последствиями. Но Гагарин не испугался и… победил. Он не только не был наказан, но к его мнению прислушались, и копию Триумфальных ворот соорудили на Кутузовском проспекте к 1968 году.