Неизвестный Гагарин
Но кроме полёта в космос Юрий Алексеевич совершил ещё один очень смелый по тем временам поступок. Выступая на Пленуме ЦК ВКЛКСМ, первый космонавт заявил: «На мой взгляд, мы недостаточно воспитываем уважение к нашему героическому прошлому, зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране, в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность?».
Во времена, когда в стране полным ходом шла компания по борьбе с «религиозным мракобесием», а глава государства обещал показать по телевизору «последнего попа», за публично высказанное сомнение в целесообразности разрушения храма грозило, как минимум, исключением из партии со всеми последствиями. Но Гагарин не испугался и… победил. Он не только не был наказан, но к его мнению прислушались, и копию Триумфальных ворот соорудили на Кутузовском проспекте к 1968 году.
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