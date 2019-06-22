ИА «Ореанда-Новости». В районе деревни Глинники (Тверская область) в ходе исследования поисковой группой местности был найден МИГ – 3. После подъема его на поверхность были обнаружены останки пилота.

В ходе экспертизы было установлено, что летчиком был лейтенант Федор Скворцов. Командир звена 1 июня 1942 вылетел на перехват самолёта противника и был сбит. Вследствие аварии летчик погиб.

22 июня в 10 часов местного времени произойдет перезахоронение останков на центральной площади село Юрьево-Девичье (Конаковский район).

В церемонии примут участие руководство Тверской области, ветераны ВОв. Также были найдены родственники Федора, они посетили мероприятие.