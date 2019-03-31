ИА «Ореанда-Новости» The New York Times пишет о пропаже картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн. Сообщается, что в филиале Лувра в Абу-Даби работники не имеют сведений о местонахождении полотна. Картина должна была экспонироваться в ОАЭ осенью прошлого года, однако выставка была перенесена, причины отмены показа не были озвучены.

В Департаменте культуры и туризма Абу-Даби на вопросы о полотне не отвечают. Издание пишет, что сотрудники музея, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что не имеют информации о том, где в данный момент находится картина да Винчи. В Лувре, по информации издания, также не осведомлены о местонахождении полотна.

В 2017 году работа да Винчи была продана на аукционе за$450 млн, как писали СМИ, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.