ИА "Ореанда-Новости" Выставка работ русского художника-пейзажиста Василия Поленова открылась в новом здании Третьяковской галереи, расположенной на Крымском валу. Выставка стала самой масштабной за последние двадцать пять лет.

На выставке собрано более ста пятидесяти произведений Василия Поленова. По информации, предоставленной генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, Василий Поленов стал одним из первых, кто начал работать на открытом воздухе, что позволило ему привнести много света в собственную живопись. Особенностью его произведений стало практически фотографическая проработка деталей пейзажа. По словам присутствующего на выставке актёра и режиссёра Вениамина Смехова, все картины художника наполнены разнообразными красками – в них нет одинаковых оттенков. Стоит отметить, что на выставке кроме живописных пейзажей художника, ставшими уже визитной карточкой мастера, представлены и произведения, посвящённые библейской тематике. По словам самого художника, эта серия работ называется «Мой Евангельский круг».

Источниками для создания такого масштаба выставки стали собрания четырнадцати российских музеев и четырёх частных коллекций. Одним из ключевых собраний стали фонды Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, расположенного в Тульской области. Именно здесь находится усадьба художника, из которой он в своё время сделал первый музей в провинции, который стал доступным для всей общественности. Примечательно, что автором проекта дома на берегу реки Оки стал сам художник. По словам куратора выставки творчества Василия Поленова в Москве Элеоноры Пастон, художник был не только хорошим живописцем, но и талантливым архитектором.