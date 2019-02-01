ИА «Ореанда-Новости». В Долине Царей закончилась реставрация гробницы фараона Тутанхамона, - работы продолжались десять лет. В ходе реставрации раскрыта тайна знаменитого «проклятия» гробницы, сообщает издание The Daily Mail.

Реставрацию гробницы проводили специалисты Института консервации Гетти под руководством египетского министерства по делам древностей. Во время реставрационных работ была улучшена система указателей и установлены новые осветительные приборы. Также были смонтированы современные системы для вентиляции и фильтрации воздуха.

В течение десяти лет специалисты очищали и восстанавливали роспись на стенах, устраняли различные следы износа. Им пришлось поработать и с царапинами, надписями и загрязнениями, которые оставили в разные годы посетители. В то же время было принято решение оставить неприкосновенными пятна, которые считались растущими колониями бактерий.

По окончании работы эксперты рассказали, что пятна, которые обнаружили на стенах погребальной комнаты при её первом вскрытии, не что иное, как погибшие бактерии. Это подтвердилось, когда их сравнили с историческими фотографиями начала ХХ века - размер пятен остался прежним. Химический анализ подтвердил, что это колонии погибших микроорганизмов, поэтому они безопасны для мумии.

Довольно долго считалось, что гробница - «проклятая». Пресса начала ХХ века распространяла слухи, что исследователи, открывшие гробницу, погибли при мистических обстоятельствах. На самом деле это, конечно, был вымысел ради сенсации. Известно, что многие из тех, кто вскрывал знаменитую усыпальницу, дожили до преклонных лет.

Тутанхамон - фараон Восемнадцатой династии. Он взошёл на престол в возрасте 10 лет, но прожил недолго - всего до 19. Он правил Древним Египтом примерно в 1332-1323 гг. до н.э. Усыпальницу фараона обнаружил англичанин, археолог Говард Картер, в 1922 году. В ней было найдено мумифицированное тело фараона в саркофаге и многочисленные украшения.