ИА «Ореанда-Новости». Преступники получили 7 и 15 лет колонии.

Сиделка 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной по приговору суда получила 15 лет колонии общего режима. Второй фигурант получил 7 лет строгого режима.

Картину преступления удалось восстановить благодаря записям с видеокамер и телефонных разговоров соучастников.

Как было установлено в суде, сиделка осуществляла патронажный уход за Мациной и знала о наличии у той денег и прочих ценностей. Проникнув в квартиру пожилой женщины, злоумышленники избили её, после чего завладели банковской картой и деньгами в размере 130 тыс. рублей. После этого сотрудницу театра задушили.

Как сообщили в пресс-службе Мариинского театра, Мацина работала в библиотеке театра. Со времен блокады Ленинграда она служила переписчиком нотных материалов.