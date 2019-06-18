ИА «Ореанда-Новости». Утром 17 июня была украдена африканская маска из аукционного дома в Париже. Стоимость экспоната оценена в 300 тысяч евро. Неизвестный преступник действовал без применения силы и оружия.

В галерею аукционного дома Christie's, расположенного в 8 округе Парижа, злоумышленник проник под видом обычного посетителя. Не вызвав подозрений, он спокойно покинул здание с украденной маской.

Подобным образом в ноябре 2017 года была украдена статуэтка скульптора Фернандо Батеро (Колумбия).

По факту кражи африканской маски возбуждено расследование и подключена Бригада по борьбе с бандитизмом.