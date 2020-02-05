ИА «Ореанда-Новости».Российский актёр театра и кино Дмитрий Бульба, наиболее известный зрителям и любителям отечественного кинематографа по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Дорожный патруль», скончался на 54-ом году жизни. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском театре «Мастерская».

Дмитрий Бульба родился в Ленинграде, окончил Российский государственный институт сценических искусств, на протяжении своей карьеры работал в Театре юного зрителя им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге и Театре на Литейном. Слава и народная любовь пришла к актёру после его участия в постановке Григория Козлова «Преступление и наказание», где актёр исполнил запомнившуюся отечественным зрителям роль Аркадия Свидригайлова.

Кроме того, Бульба прославился и полюбился зрителям в таких сериалах, как «Невский», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и многие другие. В театре «Мастерская» отметили, что с начала 2000-х годов актёр редко работал по специальность. Изредка он участвовал в некоторых спектаклях театра, снимался в кинокартинах, но в скором времени снова пропадал, не выходя на связь. Театр выразил искренние соболезнования по поводу смерти замечательного и уникального актёра.