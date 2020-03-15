15.03.2020, 09:22
В Петербурге верующие стоят в очереди, желая поцеловать мощи несмотря на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». 10 марта в Санкт-Петербург привезли частицу мощей Иоанна Крестителя. Несмотря на бушующую инфекцию, верующие продолжают приходить в церковь, чтобы поцеловать мощи.
У мощей стоит волонтёр, который протирает, однако делать это удаётся не после каждого посетителя. И хоть такая мера является не очень действующей и не сможет препятствовать передаче вируса, она является единственной.
Нужно отметить, что РПЦ не спешат с решением о закрытии церквей, храмов и запрете служб. Некоторые их служителей считают, что посещать церкви во время эпидемии можно, другие, что этого делать не нужно.
У мощей стоит волонтёр, который протирает, однако делать это удаётся не после каждого посетителя. И хоть такая мера является не очень действующей и не сможет препятствовать передаче вируса, она является единственной.
Нужно отметить, что РПЦ не спешат с решением о закрытии церквей, храмов и запрете служб. Некоторые их служителей считают, что посещать церкви во время эпидемии можно, другие, что этого делать не нужно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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