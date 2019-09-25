ИА «Ореанда-Новости» 28 сентября – 1 октября 2019 в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова состоится международная научная конференция «Из истории этномузыкологии: судьбы, события, перспективы», посвящённая 175-летию со дня рождения композитора, имя которого носит учебное заведение, и 30-летию открытия в нём музыкально-этнографического отделения.

В мероприятиях примут участие представители образовательных, научно-исследовательских организаций и учреждений культуры из России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Италии, Македонии, Хорватии.

В рамках проекта состоятся научно-творческое заседание «Печальное сердце моё», посвященное 80-летию со дня рождения В. А. Гаврилина, мастер-классы по изучению народной хореографии и открытые лекции, научно-творческое собрание «Учителя и ученики», посвящённое годовщине открытия музыкально-этнографического отделения, концерт молодёжных фольклорных коллективов «Народная музыка: преемники традиций: Россия, Италия, Казахстан, Македония», круглый стол «Фольклор и композитор», посвященный 175-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова, а также научные тематические заседания, презентация и выставка научных изданий, учебно-методических пособий, мультимедиа-проектов по народной музыкальной культуре России и зарубежных стран.