10.03.2020, 15:27
В Подмосковье отреставрируют 700 памятников сражениям ВОВ
ИА «Ореанда-Новости». Около 700 памятников ВОВ будет отремонтировано в Подмосковье к 75 годовщине Победы над фашизмом. Об этом заявили в пресс-службе минблагоустройства столичного региона.
Всего в области более 3 тысяч подобных монументов. В этом году отреставрируют наиболее нуждающиеся в ремонте, на каждом определят необходимый перечень работ.
Кроме того, в планах провести замену лавок и урн, отполировать плиты, привести в порядок ограждения, высадить газоны и клумбы, озеленить территории. Не останутся без внимания могилы и мемориальные доски. Все мероприятия будут согласованы с жителями и членами Общероссийского народного фронта, добавили в пресс-службе.
Всего в области более 3 тысяч подобных монументов. В этом году отреставрируют наиболее нуждающиеся в ремонте, на каждом определят необходимый перечень работ.
Кроме того, в планах провести замену лавок и урн, отполировать плиты, привести в порядок ограждения, высадить газоны и клумбы, озеленить территории. Не останутся без внимания могилы и мемориальные доски. Все мероприятия будут согласованы с жителями и членами Общероссийского народного фронта, добавили в пресс-службе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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