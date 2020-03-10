ИА «Ореанда-Новости». Около 700 памятников ВОВ будет отремонтировано в Подмосковье к 75 годовщине Победы над фашизмом. Об этом заявили в пресс-службе минблагоустройства столичного региона.
Всего в области более 3 тысяч подобных монументовВ этом году отреставрируют наиболее нуждающиеся в ремонтена каждом определят необходимый перечень работ.
Кроме тогов планах провести замену лавок и урнотполировать плитыпривести в порядок ограждениявысадить газоны и клумбыозеленить территорииНе останутся без внимания могилы и мемориальные доскиВсе мероприятия будут согласованы с жителями и членами Общероссийского народного фронтадобавили в пресс-службе.