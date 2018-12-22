ИА «Ореанда-Новости» В Петербурге издадут неизданный альбом группы «Кино» «Любовь – это не шутка». Альбом был записан в 1986 году, но музыканты решили не тиражировать пластинку. Теперь она будет выпущена как «исторический документ». Об этом в беседе с изданием «Фонтанка» рассказал шеф независимого лейбла Maschina Records Максим.

«Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова (басист группы «Кино») Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», – сообщил Кондрашов. Также Кондрашов рассказал, что музыканты группы «Кино» решили издать альбом в том виде, в каком он и был записан 32 года назад. После того, как будет проведена реставрация всех исходных студийных записей, альбом будет выпущен на нескольких носителях.

«После трагической смерти Виктора Робертовича часть этих материалов вошла в так называемые «Неизвестные песни Виктора Цоя». Сейчас эта фонограмма впервые без купюр будет издана на отдельном носителе. Это будет и CD, и винил, и компакт-кассета», – уточнил Максим Кондрашов.

Также готовится публикация всех альбомов группы «Кино» в изначальной версии. Музыканты совместно с реставраторами работают над воссозданием оригинальных версий. В перевыпущенные альбомы войдут легендарные композиции: «Группа крови», «Последний герой», «Звезда по имени Солнце». Все альбомы будут изданы с дополнительными эксклюзивными материалами - студийными и концертными записями. Музыканты «Кино» запишут в студии те песни, которые не были завершены при жизни Виктора Цоя.

Компания Maschina Records ранее выпустила последнюю композицию Виктора Цоя «Атаман», которая долгое время считалась утраченной. Все записи проходят при непосредственном участии сына Виктора Цоя Александра, который смог выиграть судебные тяжбы и вернуть в семью права на произведения отца.