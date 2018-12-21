ИА «Ореанда-Новости» В Санкт-Петербурге завершил свою работу XXV Международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад». Закрытие фестиваля и награждение участников прошло 19 декабря 2018 года в Карельской гостиной Дома актёра им. К. С. Станиславского.

Старейший фестиваль негосударственных театров «Рождественский парад» уже 25 лет подряд в канун новогодних и рождественских праздников собирает в Санкт-Петербурге театральные коллективы разнообразных художественных форм и направлений. В юбилейном году на фестивале были представлены кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические, лабораторные и экспериментальные проекты. Даже в рамках одного вида театра жюри рассматривало спектакли, настолько отличающиеся друг от друга по способу существования артистов, выразительным средствам и художественному языку, что для полного отражения всех нюансов пришлось формулировать отдельные номинации.

В этом году на фестивале состоялось две драматургические премьеры: впервые для русской публики была представлена пьеса французского драматурга Флориана Целлера «Отец» в исполнении Городского театра Целе из Словении, а петербургский режиссёр Александр Савчук создал пьесу «Медь Медеи» специально для моноспектакля актрисы общедоступного театра «Периферия» Эммы Мкртчян. Вертепное действо и рождественская история, любимые фильмы и старые сказки, классическая литература и постмодернистский роман – такой разный материал был освоен и переведён на язык театра участниками фестиваля. Оказалось, что для этого универсального языка нет преград. Даже старый сундук с традиционными женскими костюмами села Секирино Рязанской области стал поводом для захватывающего действа.

Традиционно широка и география фестиваля. На юбилей приехали как постоянные его участники из Воронежа, Уфы, Перми, Астрахани, Скопина, Петрозаводска, Санкт-Петербурга так и новые коллективы из Нижнего Новгорода, Мурманска, Москвы, Баку (Азербайджан), Вильнюса (Литва), Целе (Словения).

Все коллективы прошли предварительный отбор экспертного совета. Из 60 заявок был выбран 21, эти спектакли и составили основную конкурсную программу фестиваля.

Традиционно участники не только представляют свои работы на суд жюри и петербургской публики, но и посещают публичные обсуждения спектаклей с практиками театра и театральными критиками, а также могут принять участие в мастер-классах. В этом году уникальный мастер-класс по актёрскому мастерству провёл с молодыми артистами режиссёр и педагог РГИСИ Геннадий Рафаилович Тростянецкий. Режиссёр и руководитель театра «Lusores» Александр Савчук провёл речевой тренинг по нахождению естественного звучания голоса. Большой интерес вызвала демонстрация возможностей графопроектора в театре, которую организовали театровед Анна Константинова и режиссёр Сауле Дегутите.

Дипломами фестиваля жюри отметило коллективы, работы которых в наибольшей степени отвечают целям «Рождественского парада». Это поддержка театрального искусства во всем разнообразии его организационных и художественных форм, поиск новых средств театральной выразительности, открытие новых режиссерских и актерских имен. В центре внимания любого театрального фестиваля всегда работа актёра. Диплом за лучшую роль второго плана получила Ольга Грецова за роль тёти Фарятьева в спектакле «Фантазии Фарятьева» театральной компании «Новый театр» (Воронеж). Этот молодой театр приехал на фестиваль во второй раз и во второй раз увёз с собой заслуженную награду. Диплом за лучший актёрский дуэт увезли в г. Уфу Виктория Логвинкова и Юлия Гай, исполнившие сложную партию фламенко на двоих в спектакле «Двойник Доры Маар» театра-студии «Alter ego», также постоянного участника фестиваля. Лучшая мужская роль – Бранко Завршан из городского театра Целе (Словения) в роли отца в одноименной пьесе. Лучшая женская роль – Кристина Скварек в роли Сивиллы в одноименном моноспектакле театральной мастерской «АСБ» (Санкт-Петербург).

В театре кукол жюри выделило две номинации. Лучшим спектаклем театра кукол был назван спектакль «Муха Ц» театра «ОФ» из Санкт-Петербурга, режиссёр и художник Ольга Филиппова. Диплом за лучший спектакль кукольно-драматического театра получил спектакль «Птифуры», театр «Кукольный формат», режиссёр и художник Анна Викторова (СанктПетербург).

Фестиваль открывает новые имена. В этот раз несколько дипломов за лучшие постановки в разных театральных жанрах получили молодые коллективы и артисты, впервые принявшие участие в фестивале. Так лучшим пластическим спектаклем была признана работа «Тополя и ветер» («Балет.Театр», Санкт-Петербург). Хореографу Дарье Вергизовой удалось перевести на язык пластики пьесу Жеральда Сиблейраса, не утратив её лиричности и смысла. А артист и режиссёр Сергей Загребнев (Москва), в рамках независимого проекта создавший моноспектакль по повести Леонида Леонова «Записи Ковякина: ищу выхода из плана жизни», получил диплом фестиваля за лучший моноспектакль.

Лучший драматический спектакль фестиваля - «Квартира» режиссёра Валентина Левицкого в Камерном театре Малыщицкого (Санкт-Петербург). Высокий художественный уровень работ, представленных в этом году на фестиваль, создал напряжённую интригу, когда до последнего момента не было определённости, кому же достанется Гран-при и диплом лучшего спектакля фестиваля. В результате голосования жюри лучшим спектаклем фестиваля была признана «Комната Герды» театра «Особняк», режиссёр Яна Тумина (Санкт-Петербург).

Гран-при фестиваля получил спектакль «Сон смешного человека» содружества актёров К.А.Р.М.А., режиссёр Александр Ряписов (Нижний Новгород). Коллектив, основанный в 2014 году, приехал на фестиваль впервые и получил здесь высшую оценку. Надеемся, что этот успех станет для театра не последним, а фестиваль продолжит традицию, заявленную ещё 25 лет назад – открывать и поддерживать новые интересные театральные имена и проекты.