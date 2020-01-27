. Эта новость была представлена в понедельник Владимиром Воронченко, занимающим должность директора музея Фаберже.С 28 января по 25 марта в ЦВЗ "Манеж" будет проходить выставка под названием "Сальвадор Дали. Магическое искусство". Порядка 180 работ мастера планируют показать на этой выставке. Среди них гравюры, живопись, акварели и рисунки художника.Александром Кибовским, возглавляющим департамент культуры российской столицы, заявлено, что выставки подобного масштаба в Москве проходят регулярно. Он говорит, что разработана целая программа, направленная на перспективу мировых выставок и встреч. Кибовский выразил уверенность, что следующий проект будет успешен.