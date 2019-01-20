ИА "Ореанда-Новости". Ценности общей стоимостью свыше одного млн долларов удалось обнаружить исследователям Национального университета Узбекистана. Клад, утраченный около 80 лет назад, был найден в одном из исторических зданий в центре Ташкента.

В рамках работ эксперты нашли экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте, предметы переселенцев дворянского сословия и учёных, прибывших в Ташкент из Санкт-Петербурга и Европы.Также исследователи среди ценностей определили предметы, принадлежавшие жертвам политических репрессий во времена Иосифа Сталина.

Так, в числе находок значатся монеты и слитки из драгоценных металлов, отделанные золотом книги XVIII-XIX веков из императорского дворца и четыре раритетные книги о птицах Америки на сумму около 150 тысяч долларов, золотой микроскоп XIX века, редкие иконы и картины. Среди ценностей найдены также документы времён Узбекского ханства и старинные рукописи мыслителей.

По сведениям исследователей, некоторые ценности попали на среднеазиатскую территорию по инициативе русского и советского учёного Николая Димо, который стал одним из основателей Среднеазиатского университета, сейчас именуемого Национальный университет Узбекистана.

По предварительной оценке экспертов, общая стоимость найденного клада превышает один миллион долларов. Находки помещены под государственную охрану. Часть ценностей передадут на реставрацию специалистам из Германии и Польши.

Клад был найден в потайном помещении под подвалом исторического здания. Дом был построен в 1870 году. Вход в тайное помещение был завален.

Напомним, в декабре 2018 года археологи Израиля смогли обнаружить при раскопках в Кейсарии клад золотых монет, которые, предположительно относятся ко времени Крестовых походов на рубеже XI – XII веков. По мнению учёных, монеты могли быть оставлены в начале 1100-х годов, когда Кейсария пал под натиском воинов короля Иерусалима Балдуина I, уничтоживших значительную часть жителей города.