ИА «Ореанда-Новости». В Риме полиция попросила у власти запретить туристам сидеть на одной из самых популярных достопримечательностей столицы - Испанской лестнице. Нарушителям будет грозить штраф до 400 евро.

Сейчас возле лестницы круглосуточно дежурят полицейские, и ступени, обычно заполненные туристами, пустынны.

Реформы в отношении 135 ступеней уже проводились. Так, несколько лет назад туристам запретили проводить еду и напитки на лестницу. Причина запрета состояла в том, что остатки еды и пятна от напитков разъедают мрамор достопримечательности. 

Испанская лестница была построена в 18 веке по приказу Папы Римского. Однако она обрела свою популярность благодаря многочисленным появлениям в английских фильмах. Также в 20 веке лестница служила подиумом для показа мод. 