08.08.2019, 17:58
Власти запретили туристам сидеть на ступеньках Испанской лестницы
ИА «Ореанда-Новости». В Риме полиция попросила у власти запретить туристам сидеть на одной из самых популярных достопримечательностей столицы - Испанской лестнице. Нарушителям будет грозить штраф до 400 евро.
Сейчас возле лестницы круглосуточно дежурят полицейские, и ступени, обычно заполненные туристами, пустынны.
Реформы в отношении 135 ступеней уже проводились. Так, несколько лет назад туристам запретили проводить еду и напитки на лестницу. Причина запрета состояла в том, что остатки еды и пятна от напитков разъедают мрамор достопримечательности.
Испанская лестница была построена в 18 веке по приказу Папы Римского. Однако она обрела свою популярность благодаря многочисленным появлениям в английских фильмах. Также в 20 веке лестница служила подиумом для показа мод.
Сейчас возле лестницы круглосуточно дежурят полицейские, и ступени, обычно заполненные туристами, пустынны.
Реформы в отношении 135 ступеней уже проводились. Так, несколько лет назад туристам запретили проводить еду и напитки на лестницу. Причина запрета состояла в том, что остатки еды и пятна от напитков разъедают мрамор достопримечательности.
Испанская лестница была построена в 18 веке по приказу Папы Римского. Однако она обрела свою популярность благодаря многочисленным появлениям в английских фильмах. Также в 20 веке лестница служила подиумом для показа мод.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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