ИА «Ореанда-Новости». 4 июля в государственном музее Востока пройдёт выставка работ советского художника Иосифа Самсонадзе. Выставку представит семья Иосифа.

После показа работ в Москве, художественные произведения Самсонадзе будут перевезены в Грузию как культурное наследие. Всего на выставке будет представлено 70 работ. Они будут представлены в трёх залах – «Кредо художника», «Нити эпоса» и «Любовь без границ».

Выбор технологии написания картин Иосиф выбрал сам для себя, соединив акварель, туш, кисть и перо. После смерти Самсонадзе, его произведения хранились в семье, поэтому с ними был знаком узкий круг лиц.