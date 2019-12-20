Солистом выступит Бехзод Абдураимов – молодой пианист, сотрудничающий с крупнейшими оркестрами и дирижёрами мира: вместе с оркестром он исполнит Рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Также в этот вечер прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Восьмая симфония Дворжака.биНаряду с выступлением с Заслуженным коллективом России в числе ангажементов музыканта в этом сезоне – концерты с Национальным оркестром Франции, лондонским оркестром Philharmonia, Немецким симфоническим оркестром Берлина, оркестрами Цинциннати и Сиднея. В числе площадок, на которых пианист выступает в этом сезоне – Старая опера Франкфурта-на-Майне, Зал Королевы Елизаветы в Лондоне, амстердамский Концертгебау. Незадолго до концерта в Петербурге Бехзод Абдураимов вернется в Карнеги-холл: он выступит с сольной программой в главном его легендарном зале, носящем имя Исаака Стерна.XX Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» пройдет в Петербурге с 14 по 24 декабря.Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году, фестиваль объединяет не только различные виды искусств, – в его орбиту традиционно вовлечены культурные институты, расположенные вокруг площади, давшей имя фестивалю. В числе участников: Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Основную часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.