20.12.2019, 10:48
Выступление Юрия Темирканова и Бехзода Абдураимова завершит программу XX Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств»
ИА «Ореанда-Новости». 24 декабря программа XX Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» завершится выступлением Заслуженного коллектива России под управлением Юрия Темирканова – легенды мирового дирижерского искусства, художественного руководителя фестиваля.
Солистом выступит Бехзод Абдураимов – молодой пианист, сотрудничающий с крупнейшими оркестрами и дирижёрами мира: вместе с оркестром он исполнит Рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Также в этот вечер прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Восьмая симфония Дворжака.
Взлет карьеры Бехзода Абдураимова начался с победы на престижном Международном конкурсе пианистов в Лондоне в 2009 году. Сегодня он концертирует с ведущими мировыми оркестрами, в числе которых – Лос-Анджелесский и Мюнхенский филармонические, Лондонский симфонический оркестр, Симфонический оркестр NHK, оркестр Концертгебау, Симфонический оркестр Би-би-си, Филармонический оркестр Осло.
Наряду с выступлением с Заслуженным коллективом России в числе ангажементов музыканта в этом сезоне – концерты с Национальным оркестром Франции, лондонским оркестром Philharmonia, Немецким симфоническим оркестром Берлина, оркестрами Цинциннати и Сиднея. В числе площадок, на которых пианист выступает в этом сезоне – Старая опера Франкфурта-на-Майне, Зал Королевы Елизаветы в Лондоне, амстердамский Концертгебау. Незадолго до концерта в Петербурге Бехзод Абдураимов вернется в Карнеги-холл: он выступит с сольной программой в главном его легендарном зале, носящем имя Исаака Стерна.
Приобрести билеты на заключительный концерт фестиваля «Площадь Искусств» можно в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.
XX Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» пройдет в Петербурге с 14 по 24 декабря. Публику ждет встреча со звездами мирового исполнительского искусства, в числе которых – дирижеры Юрий Темирканов и Шарль Дютуа, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», десятикратный обладатель Grammy вокальный ансамбль “Take 6”, пианисты Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипачи Джошуа Белл, Сергей Крылов и другие известные исполнители.
Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году, фестиваль объединяет не только различные виды искусств, – в его орбиту традиционно вовлечены культурные институты, расположенные вокруг площади, давшей имя фестивалю. В числе участников: Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Основную часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.
Солистом выступит Бехзод Абдураимов – молодой пианист, сотрудничающий с крупнейшими оркестрами и дирижёрами мира: вместе с оркестром он исполнит Рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Также в этот вечер прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Восьмая симфония Дворжака.
Взлет карьеры Бехзода Абдураимова начался с победы на престижном Международном конкурсе пианистов в Лондоне в 2009 году. Сегодня он концертирует с ведущими мировыми оркестрами, в числе которых – Лос-Анджелесский и Мюнхенский филармонические, Лондонский симфонический оркестр, Симфонический оркестр NHK, оркестр Концертгебау, Симфонический оркестр Би-би-си, Филармонический оркестр Осло.
Наряду с выступлением с Заслуженным коллективом России в числе ангажементов музыканта в этом сезоне – концерты с Национальным оркестром Франции, лондонским оркестром Philharmonia, Немецким симфоническим оркестром Берлина, оркестрами Цинциннати и Сиднея. В числе площадок, на которых пианист выступает в этом сезоне – Старая опера Франкфурта-на-Майне, Зал Королевы Елизаветы в Лондоне, амстердамский Концертгебау. Незадолго до концерта в Петербурге Бехзод Абдураимов вернется в Карнеги-холл: он выступит с сольной программой в главном его легендарном зале, носящем имя Исаака Стерна.
Приобрести билеты на заключительный концерт фестиваля «Площадь Искусств» можно в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.
XX Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» пройдет в Петербурге с 14 по 24 декабря. Публику ждет встреча со звездами мирового исполнительского искусства, в числе которых – дирижеры Юрий Темирканов и Шарль Дютуа, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», десятикратный обладатель Grammy вокальный ансамбль “Take 6”, пианисты Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипачи Джошуа Белл, Сергей Крылов и другие известные исполнители.
Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году, фестиваль объединяет не только различные виды искусств, – в его орбиту традиционно вовлечены культурные институты, расположенные вокруг площади, давшей имя фестивалю. В числе участников: Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Основную часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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