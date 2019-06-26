ИА "Ореанда-Новости" Режиссёр и музыкант сербского происхождения Эмир Кустурица планирует снять киноленту, за основу которой будет взят известный роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Однако, для начала Кустурица напишет собственную книгу по мотивам этого легендарного классического произведения.

Обладатель престижных премий в области кинематографа решил переосмыслить роман Достоевского и создать собственный вариант книги. Об этом Эмир Кустурица заявил в ходе пресс-конференции по случаю открытия фестиваля этнической музыки под названием «ЭтоЭтно». Режиссёр уже начал работу над литературной версией будущего фильма, он пообещал, что некоторые ключевые сюжеты Достоевского будут значительно изменены. Так, например, центральный эпизод романа, в котором главный герой Родион Раскольников убивает старуху-процентщицу, будет абсолютно переписан. В версии Эмира Кустурицы старуха-процентщица, Алёна Ивановна, станет убийцей бедного студента Родиона Раскольникова. Также сербский режиссёр добавил, что своей роли в будущем фильме он не предусмотрел – фильм пройдёт без актёрского таланта Кустурицы.

Эмир Кустурица выступает не только в качестве кинорежиссёра и сценариста. Хотя свыше тридцати кинолент не обошлись без его участия. Кустурица, помимо режиссёрской работы, возложил на себя функции актёра, автора или соавтора сценария. Существует ещё одна приверженность Кустурицы к другому виду искусства – это музыка. Он основал рок-группу под названием The No Smoking Orchestra. Кустурица всячески поддерживает русских музыкантов – ежегодно в Сербии проходит фестиваль русской музыки «Большой», идейным вдохновителем которого является Кустурица. Участие в данном музыкальном событии принимают многие известные музыканты российского происхождения.